Анна Кастерова: "Кажется, судьи сегодня болели за чехов"

Супруга нападающего "Питтсбурга" и сборной России Евгения Малкина, телеведущая Анна Кастерова сомневается в правильном судействе на матче группового турнира чемпионата мира против Чехии (3:0). Об этом девушка написала в своем Инстаграме.

– 3-0, кажется, судьи сегодня болели за чехов, – подписала фото Кастерова.

В среду, 15 мая, команда Ильи Воробьева сыграет против Италии.

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