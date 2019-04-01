Андрей Сидоренко: "Бэйлен прибудет 11 апреля в расположение сборной Белоруссии"

Главный тренер сборной Белоруссии Андрей Сидоренко рассказал о кадровых проблемах команды перед Чемпионатом Мира-2019 (дивизион 1 группа А), который пройдет с 29 апреля по 5 мая в Нур-Султане, информирует "Прессбол".

– Как скоро ожидаете Воробья?

– Павел долечивает травмированное колено, проходит двухнедельный курс, после чего присоединится к команде. Отслеживаем наших ВХЛовцев, но "Сарыарка" Желнеровского ведет в серии плей-офф, придется еще подождать, – приводит слова Сидоренко "Прессбол", ссылаясь на пресс-службу Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ).

– Платт, Бэйлен?

– Ник прибудет 11 апреля, а вот Джефф – ближе к двадцатым числам. Он тоже долечивает травму, была операция на пальце.

– Каковы перспективы возвращения в сборную Стасенко, Шинкевича, Стася?

– На Стасенко рассчитывать сейчас не приходится – у Николая прооперировано колено. Что до других упомянутых, то я с ними постоянно на связи, но есть некоторые вопросы. Надо подождать.

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