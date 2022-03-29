На Кубке мира-2024 выступят только национальные сборные

На Кубке мира-2024 по хоккею выступят только национальные сборные

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли заявил, что на Кубок мира, который планируется провести в 2024 году, будут приглашены только национальные сборные. Лига не планирует создавать специальные команды, на подобие сборной Северной Америке (игроки до 23 лет), которая выступал на прошлом Кубке мира, сообщает инсайдер Эрик Энджелс.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов сообщил, что НХЛ рассчитывает провести Кубок мира в феврале 2024 года в Италии.

Последний раз Кубок мира прошел в Торонто в сентябре 2016 года. Его победителем стала сборная Канады, в полуфинале обыгравшая россиян, а в финале — сборную Европы.