Чешский журналист уверен, что НХЛ пригласит сборную России на Кубок мира

Обозреватель чешского издания Isport.cz Ян Денемарк рассказал о том, что сборная России может принять участие в Кубке мира, который может пройти в 2024 году.

По мнению журналиста, НХЛ может пригласить только тех хоккеистов, которые выступают в североамериканской лиге, и сделать команду без российских флага и гимна.

«Международная федерация хоккея отстранила Россию от участия в турнирах, но к 2024 году все может измениться с точки зрения политики. Впрочем, велика вероятность, что и без этого российские звезды НХЛ смогут принять участие в Кубке мира. НХЛ просто не захочет лишать себя их участия и даст возможность присоединиться к турниру в команде без флага и гимна.

Кроме того, будет условие, что в команде будут играть только те русские, кто выступает не в России. В любом случае, подход к участию сборной России в этом турнире будет очень интересно отследить", — отметил Денемарк.

Сборную России отстранили от международных хоккеиных соревнований из-за ситуации на Украине.

Кубок мира проводился всего три раза, в 1996, 2004 и 2016 годах. На последних двух турнирах победила сборная Канады.