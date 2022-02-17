НХЛ и профсоюз игроков подтвердили намерение провести Кубок мира в 2024 году

В четверг, 17 февраля, НХЛ и ассоциация игроков лиги (NHLPA) провели встречу, на которой обсуждалась возможность проведения Кубка мира в 2024 году. Стороны подтвердили свою заинтересованность, но переговоры находятся на ранней стадии, сообщает журналист Даррен Дрегер.

Теперь НХЛ будет подключать к переговорам Международную федерацию хоккея.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов сообщил, что НХЛ рассчитывает провести Кубок мира в феврале 2024 года в Италии.

Последний раз Кубок мира прошел в Торонто в сентябре 2016 года. Его победителем стала сборная Канады, в полуфинале обыгравшая россиян, а в финале — сборную Европы.