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Сегодня, 20:19

НХЛ и профсоюз игроков подтвердили намерение провести Кубок мира в 2024 году

Иван Шитик
Корреспондент

В четверг, 17 февраля, НХЛ и ассоциация игроков лиги (NHLPA) провели встречу, на которой обсуждалась возможность проведения Кубка мира в 2024 году. Стороны подтвердили свою заинтересованность, но переговоры находятся на ранней стадии, сообщает журналист Даррен Дрегер.

Теперь НХЛ будет подключать к переговорам Международную федерацию хоккея.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов сообщил, что НХЛ рассчитывает провести Кубок мира в феврале 2024 года в Италии.

Последний раз Кубок мира прошел в Торонто в сентябре 2016 года. Его победителем стала сборная Канады, в полуфинале обыгравшая россиян, а в финале — сборную Европы.

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На этой неделе НХЛ и профсоюз игроков лиги проведут переговоры относительно Кубка мира
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