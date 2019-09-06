«Югра» одолела «Кузню» по буллитам в матче ВХЛ

В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Металлург» из Новокузнецка принимал «Югру». Основное время встречи закончилось вничью (5:5), а в серии буллитов были точнее гости.

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«Металлург» (Новокузнецк) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 5:6 Б (1:1, 3:1, 1:3, 0:0, 0:1)

Голы: Валентенко — 1, 1:25 — 0:1. Ердаков — 1 (Глазков, Поляков), 18:22 — 1:1. Кицын — 1 (бол., Поляков, Ердаков), 24:01 — 2:1. Шубин — 1 (мен.), 35:15 — 3:1. Митрофанов — 1 (Веревкин, Бердников), 36:35 — 3:2. Кицын — 2 (Поляков, Ердаков), 39:27 — 4:2. Валентенко — 2 (Махановский, Зиазов), 46:47 — 4:3. Глазков — 1 (Ердаков), 52:15 — 5:3. Пилипенко — 1 (Сигарев), 54:47 — 5:4. Пилипенко — 2 (Арсенюк, Лекомцев), 58:58 — 5:5.

Победный буллит: Борисенков.

Вратари: Печурский — Волков.

Судьи: Кочетов, Шмаков.

6 сентября. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Зауралье» (Курган) — 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)

Голы: Глущенко — 1 (Артамонов, Коробкин), 7:41 — 0:1. Гарифулин — 1 (Кудряшов), 32:36 — 0:2. Шутов — 1 (Черников, Гарифулин), 35:19 — 0:3. Захарчук — 1, 54:55 — 1:3. Авраменко — 1 (п.в.), 58:35 — 1:4. Воробьев — 1 (бол., Прохоров, С. Тунхузин), 59:04 — 2:4. Васильев — 1 (Белозеров, Захарчук), 59:57 — 3:4.

Вратари: Шпаков (57:51 — 58:35) — Ярославлев.

Судьи: Анашин, Закиров.

6 сентября. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.

«Ижсталь» (Ижевск) — «Горняк» (Учалы) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Мингалеев — 1 (Корчемкин, Митякин), 0:49 — 0:1. Ковалев — 1 (Маркус), 20:46 — 1:1.

Победный буллит: Юшков.

Вратари: Костин — Фомин.

Судьи: Голышев, Милованов.

6 сентября. Ижевск. Ледовый дворец «Ижсталь».

«Лада» (Тольятти) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Тимирев — 1 (бол., Толузаков, Майоров), 24:08 — 1:0. Назаров — 1 (бол., Чурляев, Озолиньш), 39:13 — 2:0. Толузаков — 1 (Майоров), 54:16 — 3:0.

Вратари: Скрынник — Попков.

Судьи: Мисюрь, Фролов.

6 сентября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».

«Буран» (Воронеж) — «Тамбов» (Тамбов) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Червоненко — 1, 7:27 — 1:0. Игнатушкин — 1 (Ревацкий), 57:39 — 1:1. Попов — 1 (Жилов), 62:23 — 1:2.

Вратари: Макаров — Богданов.

Судьи: Зибинин, Петров.

6 сентября. Воронеж. СК «Юбилейный».

«Дизель» (Пенза) — ОРДЖИ (Пекин) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Хуан Цяньи — 1, 26:04 — 0:1. Шин — 1 (Неколенко, Мишаков), 33:25 — 0:2. Ван Цзин — 1 (п.в.), 59:25 — 0:3.

Вратари: Гафиуллин (58:33 — 59:25) — Лием.

Судьи: Метальников, Тихомиров.

6 сентября. Пенза. СЗК «Дизель Арена».

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Тверь) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кулаков — 1 (Топорков, Мякинин), 18:29 — 1:0. Бусаров — 1 (Ткаченко, Попов), 46:32 — 1:1.

Победный буллит: Бусаров.

Вратари: Павлов — Тяло.

Судьи: Дреев, Сюрдяев.

6 сентября. Ростов-на-Дону. ЛК «Айс Арена».

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Савунов — 1, 2:18 — 0:1. Кудинов — 1 (мен., Дыняк, Жарков), 12:46 — 1:1. Паутов — 1 (Гаврус, Ушнев), 24:32 — 2:1. Петьков — 1 (Огирчук), 38:54 — 2:2.

Победный буллит: Конозов.

Вратари: Сапрыкин (Тодыков, 65:00) — Аскаров.

Судьи: Гофман, Черезов.

6 сентября. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный».