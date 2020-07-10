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Ушел из жизни 23-летний хоккеист из клуба ВХЛ

10 июля 2020, 15:17
Павел Крутий. Фото ВХЛ.
Павел Крутий. Фото ВХЛ.
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В Орске скончался хоккеист ХК «Южный Урал» Павел Крутий. Ему было 23 года, сообщает сайт ВХЛ.

Сегодня утром находившийся на тренировочных сборах игрок хоккейного клуба «Южный Урал» почувствовал себя плохо. Ему была оказана первая медицинская помощь врачом клуба. Игрок был доставлен машиной скорой помощи в реанимацию, где скончался. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.

Жалоб на здоровье у хоккеиста не было.

Дополнительная информация:

http://www.vhlru.ru/lenta/382221/

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