У игрока «Ценг Тоу» нашли ОРВИ. Он и другие китайцы отправлены домой

Клуб ВХЛ «Ценг Тоу» отправил всех китайских хоккеистов на родину перед матчами в Пензе, информирует пресс-служба «Дизеля» со ссылкой на врача «Ценг Тоу» Антона Шабалина.

«Дизель» предоставляет ледовую арену для матчей китайских клубов.

Руководство ВХЛ перенесла домашние встречи китайских команд на территорию России из-за вспышки в Китае коронавируса.

В Пензе пройдут три матча с участием «Ценг Тоу», КРС-БСУ и ОРДЖИ (31 января, 2 и 5 февраля).

— Каждый день в девять часов утра мы проходим медицинский осмотр в городах, где играем, — отмечается в сообщении. — Сегодня, 29 января, представители пензенской городской больницы осмотрели нас в гостинице. Температурный режим игроков в норме, отклонений нет никаких. Что касается китайского игрока, у которого была немного повышена температура, то ему в Москве, Казани и Рязани поставили диагноз ОРВИ, руководством «Ценг Тоу» принято решение об отправке его и всех игроков КНР на родину.