«Торпедо» забросило 8 шайб в ворота «ЦСК ВВС»
В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Торпедо» принимало «ЦСК ВВС». Комнада из Усть-Каменогорска разгромила соперника со счетом 8:0.
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«Номад» (Нур-Султан) — «Лада» (Тольятти) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Толузаков — 16 (Возовик), 11:10 — 0:1. Евдокимов — 5 (Рунов), 16:16 — 1:1. Горбунов — 2 (Угольников), 26:14 — 1:2. Майоров — 8 (бол., Назаров, Тимирев), 50:47 — 1:3. Верещагин — 2 (Бухряков), 56:34 — 2:3.
Вратари: Крамарь (59:08) — Коробов.
Судьи: Анашин, Гофман.
25 декабря. Нур-Султан. МЛД «Барыс-Арена».
«КРС-БСУ» (Пекин) — ОРДЖИ (Пекин) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы: Борисов — 3 (Цзо Тянью, Насыбуллин), 2:48 — 0:1. Ху — 5 (бол., Фрэм, Джо), 31:02 — 1:1. Фрэм — 3 (бол.), 35:06 — 2:1. Земченко — 1 (Николлс, Каштанов), 43:43 — 3:1. Николлс — 1 (п.в., Ху, Земченко), 58:39 — 4:1.
Вратари: О`Брайен — Лием (57:14 — 58:39).
Судьи: Отмахов, Самарин.
25 декабря. Пекин. Ice Sports Center of Beijing Sport University.
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 8:0 (3:0, 4:0, 1:0)
Голы: Шин — 10 (Игнашин), 14:45 — 1:0. Шин — 11 (бол., Игнашин, Рымарев), 16:49 — 2:0. Гренц — 5 (Лихотников, Сироткин), 18:14 — 3:0. Петросян — 1 (Ершов, Софьин), 25:42 — 4:0. Игнашин — 7 (Быков), 27:25 — 5:0. Исаев — 5 (Тарасов), 31:16 — 6:0. Шапорев — 1 (Петросян), 38:22 — 7:0. Сироткин — 9 (Гренц, Ершов), 58:16 — 8:0.
Вратари: Перевозчиков — Коротаев (Попков, 28:56).
Судьи: Заболотнев, Чернышов.
25 декабря. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.
«Сарыарка» (Караганда) — «Дизель» (Пенза) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы: Романов — 1, 15:59 — 0:1. Голоднюк — 3, 30:15 — 1:1. Соколов — 3 (бол., Ремов, Янсонс), 37:40 — 2:1. Янсонс — 2 (Зиазов), 45:40 — 3:1. Ремов — 7, 53:42 — 4:1.
Вратари: Рейзвих — Борисов.
Судьи: Беляев, Максимов.
25 декабря. Караганда. Ледовый дворец «Караганды-Арена».
«Горняк» (Учалы) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Назаревич — 1 (Джиошвили, Гавриленко), 2:53 — 0:1. Лапин — 7, 30:57 — 0:2. Шевченко — 4 (Паутов), 48:34 — 0:3. Бякин — 5 (Митякин), 56:18 — 1:3.
Вратари: Гросс (57:48 — 57:52, 58:00) — Синягин.
Судьи: Мелихов, Мисюрь.
25 декабря. Учалы. Ледовая арена «Горняк».
«Южный Урал» (Орск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Голы: Конозов — 8 (Ибрагимов, Кукштель), 13:14 — 0:1. Петьков — 14 (Конозов, Курбатов), 46:33 — 0:2. Савунов — 7 (Володин, Глотов), 47:52 — 0:3. Ар. Николаев — 2 (Валенцов), 51:00 — 0:4.
Вратари: Корепанов — Д. Николаев.
Судьи: Кислов, Метальников.
25 декабря. Орск. ДС «Юбилейный».
«Зауралье» (Курган) — «Динамо» (Тверь) — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Голы: Бусаров — 7 (Ткаченко, Иванов), 1:01 — 0:1. Верба — 4 (Семенеко), 23:04 — 0:2. Казаманов — 2 (бол., Шипов, Иванов), 34:59 — 0:3. Сулимов — 5 (бол., Артамонов, Мнихович), 47:50 — 1:3. Меньщиков — 3, 59:14 — 2:3. Семенеко — 2 (п.в.), 59:55 — 2:4.
Вратари: Устинский (Ярославлев, 37:35, 58:38 — 59:14, 59:40 — 59:55) — Тяло.
Судьи: Закиров, Степучев.
25 декабря. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.
«Барс» (Казань) — «Буран» (Воронеж) — 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)
Голы: Шипилов — 2 (Громов), 15:57 — 0:1. Рыбаков — 3 (Сергеев, Раисов), 19:58 — 0:2. Марушев — 18 (Цуканов, Железнов), 34:53 — 1:2. Пестушко — 12 (Хапов, Ляхов), 43:50 — 2:2. Железнов — 2 (Цуканов), 47:02 — 3:2. Хасанов — 3 (Марушев), 54:47 — 4:2. А. Гимбатов — 6 (М. Гимбатов), 58:13 — 4:3.
Вратари: Голубев — Назаров (58:54 — 59:27, 59:44).
Судьи: Гордиенко, Светилов.
25 декабря. Казань. Дворец спорта.
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы: Прохоров — 3 (Кулаков, Мякинин), 17:44 — 0:1. Коробов — 1, 20:43 — 0:2. Прохоров — 4 (Мякинин, Царев), 21:57 — 0:3. Огиенко — 1 (Поддубный), 25:42 — 1:3. Безруков — 5 (Берестенников), 41:59 — 2:3.
Вратари: Мольков (Доненко, 21:57, Мольков, 33:06, Доненко, 34:28, 59:58) — Кудашев.
Судьи: Величко, Дреев.
25 декабря. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
«Рязань» (Рязань) — «Тамбов» (Тамбов) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Яшин — 6 (Панков, Клочков), 4:48 — 0:1. Шингареев — 8 (бол., Игнатушкин, Басков), 42:02 — 0:2. Жилов — 4 (п.в.), 59:26 — 0:3.
Вратари: Денисов (52:00 — 53:05, 56:08 — 57:48, 58:02 — 59:26) — Ложкин.
Судьи: Батурин, Нестеров.
25 декабря. Рязань. ДС «Олимпийский».