ТХК проиграл "Спутнику" и упустил лидерство

ТХК потерпел второе поражение подряд, уступив в матче регулярного чемпионата ВХЛ "Спутнику". Команда, имеющая финансовые трудности потеряла лидерство. Первое место в турнирной таблице теперь занимает "Торпедо".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Химик" (Воскресенск) - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Давыдов - 9 (бол., Раенко, Зарипов), 15:45 - 1:0. Андриянов - 9, 29:53 - 2:0. Ермолаев - 4 (Смолин), 31:42 - 3:0. Шацкий - 6 (бол., Смирнов), 36:42 - 3:1. Швецов - 4 (бол., Ермолаев), 49:50 - 4:1.

Вратари: Евдокимов - Синягин (Никитин, 31:42).

Судьи: Носов, Смагин.

17 декабря. Пермь. УДС Молот им. Лебедева .

"Спутник" (Нижний Тагил) - ТХК (Тверь) - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Мокин - 4 (Е. Иванов, Кравченко), 19:45 - 1:0. Кравченко - 10 (бол.), 29:55 - 2:0. Осипов - 10 (Таталин), 36:47 - 2:1.

Вратари: Назаров - Самонов (59:25 - 59:34).

Судьи: Черезов, Шмаков.

17 декабря. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова .

"Саров" (Саров) - "Ариада-НХ" (Волжск) - 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы: Курбатов - 1 (Швиденко, Богословский), 30:12 - 1:0. Ильин - 4 (Бородин), 48:50 - 2:0. Синелев - 6 (Курбатов, Хасаншин), 58:03 - 3:0. Коннов - 5 (п.в., Сандер), 59:07 - 4:0.

Вратари: Аляпкин - Анаркулов (Голованов, 44:20, Анаркулов, 44:28, 55:58 - 57:00, 58:52 - 59:07).

Судьи: Петухов, Прокуратов.

17 декабря. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Зауралье" (Курган) - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Первухин - 5 (бол., Бутузов), 19:13 - 0:1. Сироткин - 12 (мен., Рехтин), 29:30 - 0:2. Кузнецов - 6 (Тамбиев, Берлев), 34:13 - 1:2. Чувиляев - 8 (Пластинин), 39:06 - 2:2. Муштаев - 8 (Сулимов, Первухин), 58:11 - 2:3.

Вратари: Назаров (58:55 - 59:06, 59:27) - Агеев.

Судьи: Гофман, Иванов.

17 декабря. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

"Динамо" (Балашиха) - "Рубин" (Тюмень) - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Бирюков - 7 (Бобряшов), 16:28 - 1:0. Ефремов - 5 (Марковин), 29:31 - 2:0. Ильин - 6 (Кобелев, Владимиров), 31:21 - 3:0. Потякин - 4 (Зотов, Шибаев), 34:31 - 3:1. А. Алексеев - 9 (бол., Грязев), 50:23 - 4:1. Злобин - 4 (бол., А. Алексеев), 54:18 - 5:1.

Вратари: Заливин (Бочаров, 57:39) - Хомутов.

Судьи: Гордиенко, Солнцев.

17 декабря. Балашиха. "Арена Балашиха".