"СКА-Нева" вышел в лидеры ВХЛ

"СКА-Нева" обыграл "Торпедо" из Усть-Каменогорска в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга воспользовался поражением "Нефтяника" от "Югры" (1:2) и вышел в лидеры таблицы.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - ЦСК ВВС (Самара) - 4:5 ОТ (1:1, 3:2, 0:1, 0:1)

Голы: Набиуллин - 11 (бол., Степаненко, Мнихович), 15:41 - 0:1. Шубин - 13 (Гловацкий), 18:46 - 1:1. Барбашев - 11 (бол., Поляков, Ердаков), 30:15 - 2:1. Угольников - 13 (Манухов, Лудцев), 30:37 - 2:2. Грошев - 3 (Журавлев, Манухов), 32:20 - 2:3. Ердаков - 15 (Поляков, Виксна), 32:33 - 3:3. Локтев - 8 (Дюрягин), 37:24 - 4:3. Мингачев - 1 (Мнихович, Степаненко), 43:59 - 4:4. Мнихович - 8 (Фазылзянов, Набиуллин), 63:35 - 4:5.

Вратари: Хакимов - Скатов.

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Тихонов - 2, 28:37 - 0:1. Морозов - 3 (Гребенщиков), 35:08 - 0:2. Шин - 13 (мен., Белухин), 50:54 - 1:2.

Вратари: Печурский - Богданов.

"Сарыарка" (Караганда) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Соколов - 11 (Зиазов, Сиксна), 4:33 - 1:0. Железнов - 3 (бол., Метальников, Махановский), 30:23 - 2:0. Ломако - 16 (Сарваров, Соколов), 40:08 - 3:0. Валицкий - 5, 48:34 - 4:0.

Вратари: Рейзвих - Тодыков.

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Ермак" (Ангарск) - 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Голы: Фильченков - 1 (Бочкарев), 16:44 - 0:1. Воробьев - 7 (бол., Ложкин, Раенко), 38:21 - 0:2. Бочкарев - 3 (Севостьянов), 42:23 - 0:3. Сергеенко - 2 (Кузнецов), 47:21 - 1:3. Конев - 3 (бол., Воробьев), 51:34 - 1:4. Попов - 3 (Лебедев, Дельнов), 51:57 - 2:4.

Вратари: Анаркулов - Никитин.

"Рубин" (Тюмень) - "Торос" (Нефтекамск) - 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Чернов - 14 (Рогов, Филатов), 8:05 - 0:1. Емелин - 9 (Гиматов, Дубровский), 12:41 - 0:2. Кравченко - 8 (Лисов), 48:41 - 1:2.

Вратари: Назаров (58:14) - Тарасов.

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Шевченко - 4 (Пилипенко, Берлев), 17:04 - 1:0. Хамидуллин - 11 (бол., Лебедев, Сорокин), 32:03 - 1:1. Михайлов - 7 (Митрофанов), 44:20 - 2:1.

Вратари: Шилин - Смирягин (58:48).

"Буран" (Воронеж) - "Химик" (Воскресенск) - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Шашков - 4 (Соловьев, Баин), 20:57 - 0:1. Мирнов - 13 (Сидляров), 45:35 - 1:1. Слепцов - 1 (Панкратов, Смолин), 57:54 - 2:1.

Вратари: Хомутов - Хомченко (59:20).

"Рязань" - "Звезда" (Чехов) - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Ртищев - 9 (Попугаев, Комиссаров), 1:58 - 0:1. Рукин - 3 (Полунин), 14:04 - 1:1. Каницкий - 2 (Мокин, Лобанов), 14:29 - 1:2. И.С. Иванов - 19 (Д.Ю. Воробьев, А.И. Васильев), 24:18 - 2:2. Лобанов - 3 (Каницкий, Ртищев), 35:32 - 2:3.

Вратари: Денисов (59:00) - Самойлов.