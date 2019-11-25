«СКА-Нева» вырвал победу у тверского «Динамо» и упрочил лидерсто в ВХЛ

«СКА-Нева» взял верх над «Динамо» из Твери в регулярном чемпионате ВХЛ. Армейцы упрочили лидерство в конференции.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «Химик» (Воскресенск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Лысенко — 2 (бол., Епимахин, Парфирьев), 17:11 — 1:0. Мухин — 4 (Первов, Круженков), 52:33 — 1:1. Кудряшов — 1 (Кузнецов), 61:33 — 2:1.

Вратари: Дорожко — Сковронский.

«КРС-БСУ» (Пекин) — «Хумо» (Ташкент) — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Инь Руди — 3 (бол., Максимов, Мэги), 2:36 — 1:0. Здунов — 8 (Ворошило), 3:53 — 1:1. Таталин — 1 (Пепеляев, Попов), 16:10 — 1:2. Синявский — 7 (бол., Таталин, Гавриленко), 33:30 — 1:3. Сето — 9 (бол., Мэги, Скворцов), 36:03 — 2:3.

Вратари: Мьюз (58:59) — Смирягин.

«Барс» (Казань) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Емец — 4 (Хапов), 12:01 — 1:0. Марушев — 13 (бол., Фазылзянов, Валеев), 33:05 — 2:0. Лебедев — 4 (бол., Хамидуллин, Я. Альшевский), 47:54 — 2:1. Адамчук — 3 (бол., Михеев, Пестушко), 58:42 — 3:1.

Вратари: Голубев — Богданов.

«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Ижсталь» (Ижевск) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Левицкий — 4 (бол., Почивалов, Берестенников), 6:08 — 1:0. Щегольков — 4 (Мельников), 22:32 — 1:1. Берестенников — 8 (бол., Лисов), 32:06 — 2:1. Томилов — 3 (бол., Беляев, Якименко), 39:50 — 3:1. Рожковский — 1 (Козырев, Мельников), 42:47 — 3:2.

Вратари: Доненко — Кононов (57:58 — 58:57, 59:13).

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Тверь) — 5:4 (3:1, 0:0, 2:3)

Голы: Мироманов — 4 (бол., Курбатов, Петьков), 5:26 — 1:0. Шипов — 6 (Кобелев, О. Зайцев), 9:39 — 1:1. Овечкин — 3 (Конозов, Кукштель), 11:26 — 2:1. Ожгихин — 2 (Полодян, Зоркин), 14:47 — 3:1. Петьков — 9 (Курбатов), 40:17 — 4:1. Брызгалов — 1 (Верба), 41:48 — 4:2. Глотов — 9 (Савунов, Ибрагимов), 47:09 — 5:2. Бусаров — 4 (Васильев, Панкратов), 52:54 — 5:3. Бусаров — 5 (бол., Шипов), 58:52 — 5:4.

Вратари: Лысенков (Аскаров, 44:28) — Тяло (Куликов, 47:09, 57:33).