"Сарыарка" выиграла третий матч в серии против "СКА-Невы"

"Сарыарка" обыграла "СКА-Неву" (3:1) в третьем матче 1/2 финала плей-офф ВХЛ. Счет в серии стал 3-0 в пользу клуба из Казахстана.

В составе победителей отличились Олег Ломако, Александр Ремов и Максим Кицын. У гостей шайбу забросил Павел Кукштель. Четвертый матч состоится в Караганде 3 апреля.

ВХЛ

1/2 финала

"Сарыарка" (Караганда) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Голы: Ломако - 4 (бол., Сиксна), 25:28 - 1:0. Ремов - 2 (Зеленков, Зиазов), 29:45 - 2:0. Кицын - 3 (бол., Метальников, Ремов), 37:37 - 3:0. Кукштель - 1 (Цицюра), 47:28 - 3:1.

Вратари: Рейзвих - Мельничук (57:24 - 59:21, 59:46 - 59:55).

Судьи: Спирин, Черезов.

2 апреля. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

Счет в серии: 3-0