«Рубин» в овертайме переиграл «Динамо» из Санкт-Петербурга. Команде осталась одна победа до Кубка Петрова

«Рубин» в овертайме переиграл «Динамо» из Санкт-Петербурга в четвертом матче финала ВХЛ

«Рубин» в овертайме переиграл «Динамо» из Санкт-Петербурга в четвертом матче серии финала Кубка Петрова. Тюменцы одолели соперника со счетом 3:2.

Отметим, что по ходу матча тюменцы уступали со счетом 0:2, но сумели перевести встречу в овертайм.

Автором решающей шайбы стал нападающий Вадим Хлопотов.

«Рубин» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч серии пройдет в Тюмени 24 апреля.

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Четвертый матч

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Тюмень) — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Петраков — 5 (Сидляров, Кулагин), 5:07 — 1:0. Сидляров — 5 (Рашевский), 18:43 — 2:0. Железнов — 3 (Иванов), 34:07 — 2:1. Бусаров — 4 (бол., Давыдов, Митрофанов), 45:36 — 2:2. Хлопотов — 4 (Рожков), 66:31 — 2:3.

Вратари: Костин — Назаров (Щетилин, 20:00).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 45 (15+14+14+2) — 41 (18+10+8+5).

Судьи: Овчинников, Раминг.

21 апреля. Санкт-Петербург. СК Юбилейный. 3980 зрителей.

Счет в серии: 1-3.