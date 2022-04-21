ЦСК ВВС получит 22,1 миллиона рублей на погашение долгов

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС получит 22,1 миллиона рублей. Деньги выделят из резервного фонда регионального правительства, сообщает «Комсомольская правда — Самара».

«Бюджетные ассигнования будут выделены министерству спорта Самарской области для предоставления субсидии АНО «ХК ЦСК ВВС» на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2022 года», — говорится в документе.

Деньги пойдут на погашение долгов по зарплате игрокам и тренерам, а также затрат по организации и проведению тренировок и спортивных соревнований, по углубленному медобследованию хоккеистов и т.д.

Напомним, ранее стало известно, что клуб в течение пяти месяцев не платил зарплату игрокам и административному персоналу. Он не смог подать документы на получение субсидии из-за долгов по налогам и страховым взносам.