«Рубин» выиграл финал Кубка Петрова

«Рубин» из Тюмени выиграл у «Динамо» из Санкт-Петербурга финальную серию Кубка Петрова

«Рубин» победил «Динамо» из Санкт-Петербурга в пятом матче серии финала Кубка Петрова. Тюменцы одолели соперника со счетом 2:1 в овертайме.

Автором решающего гола стал нападающий Вадим Хлопотов.

«Рубин» выиграл четвертый матч в серии и таким образом стал обладателем Кубка Петрова.

В 2011 году команды выигрывала Кубок Братины, который был потом переименован в Кубок Петрова. Также «Рубин» ранее трижды проигрывал финальную серию.

«Динамо» из Санкт-Петребурга становилось чемпионом в 2018 году.

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Финал

Пятый матч

«Рубин» (Тюмень) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Рожков — 4 (Бусаров, Семин), 17:40 — 1:0. Чернов — 7 (Михайлов, Буруянов), 38:32 — 1:1. Хлопотов — 5 (бол., Осипов, Платонов), 69:38 — 2:1.

Вратари: Назаров — Костин.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 25 (5+10+7+3) — 24 (10+9+4+1).

Судьи: Гофман, Прокуратов.

24 апреля. Тюмень. Дворец спорта. 2100 зрителей.

Счет в серии: 4-1.