«Рубин» победил «Номад» в матче ВХЛ
В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Номад» принимал «Рубин». Клуб из Тюмени одержал победу со счетом 5:1.
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«Номад» (Нур-Султан) — «Рубин» (Тюмень) — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Голы: Гурков — 1 (Жайлауов, Гурин), 11:31 — 1:0. Кравченко — 2 (бол., Зотов, Ячменев), 17:05 — 1:1. Зотов — 1 (бол., Кравченко, Давыдов), 21:04 — 1:2. Зотов — 2 (бол., Ячменев, Петриков), 32:30 — 1:3. Петриков — 1 (Кравченко), 41:37 — 1:4. Сусликов — 1 (Зотов, Назаров), 48:19 — 1:5.
Вратари: Крамарь (Кудрявцев, 48:19) — Назаров.
Судьи: Гордиенко, Максимов.
7 сентября. Нур-Султан. ДС «Казахстан».
«Сарыарка» (Караганда) — «Ермак» (Ангарск) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Севостьянов — 1 (бол., Казаковцев), 2:42 — 0:1. Бирюков — 1 (бол., Сиксна, Воробьев), 7:49 — 1:1. Михайлов — 1 (Борисевич, Кропачев), 31:43 — 2:1. Дельнов — 1 (бол., Тымченко), 37:40 — 2:2.
Победный буллит: Бирюков.
Вратари: Рейзвих — Никитин.
Судьи: Мочалов, Тютнев.
7 сентября. Караганда. Ледовый дворец «Караганды-Арена».
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Барс» (Казань) — 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)
Голы: Пестушко — 1 (Емец, Хапов), 3:34 — 0:1. Лапин — 1 (Мужиков), 5:46 —0:2. Лапин — 2 (Елисеев, Ляхов), 26:07 — 0:3. Левицкий — 1 (бол., Огиенко), 33:00 — 1:3. Лучевников — 1 (Лапин, Кара), 36:38 — 1:4. Марушев — 1 (Железнов, Валеев), 37:09 — 1:5.
Вратари: Доненко (Мольков, 40:00) — Мифтахов.
Судьи: Андрианов, Демура.
7 сентября. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
«Звезда» (Чехов) — «Рязань» (Рязань) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ртищев — 1 (Соркин), 2:34 — 1:0. Комиссаров — 1 (бол., Мясищев, Ртищев), 53:48 — 2:0.
Вратари: Самойлов — Большаков (59:28).
Судьи: Батурин, Беляев.
7 сентября. Москва. ЛДС ЦСКА.