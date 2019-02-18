Результаты игрового дня ВХЛ: "Южный Урал" обыграл "Ижсталь", "Горняк" разгромил "Молот-Прикамье"

"Южный Урал" всяхую переиграл "Ижсталь" (3:0), "Горняк" разгромил "Молот-Прикамье" со счетом 8:0 в рамках очередного игрового дня ВХЛ.
Полностью результаты игрового дня выглядят следующим образом:
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Южный Урал" (Орск) - "Ижсталь" (Ижевск) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Чугуев - 9 (Гавриленко, Марзоев), 34:38 - 1:0. Марзоев - 6 (Чугуев), 48:03 - 2:0. Кудрин - 5 (бол., Жлоба, Севанькаев), 52:47 - 3:0.
Вратари: Синягин - Долганов.
Судьи: Закиров, Шемякин.
18 февраля. Орск. ДС "Юбилейный".
"Зауралье" (Курган) - "Торос" (Нефтекамск) - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Цыганов - 19 (Шиафотдинов, Колготин), 13:11 - 1:0. Гуляев - 3 (Дюкарев), 32:44 - 2:0. Цыганов - 20 (Колготин, Курепанов), 36:02 - 3:0.
Вратари: Ярославлев - Федотов.
Судьи: Гофман, Мальцев.
18 февраля. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.
"Челмет" (Челябинск) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Я. Альшевский - 11 (бол., С. Альшевский, Мокин), 31:51 - 0:1. Тертышный - 6 (Тридчиков), 59:46 - 1:1.
Победный буллит: Тарасов.
Вратари: Мыльников (58:15 - 58:41, 59:30 - 59:46) - Смирягин (Филоненко, 65:00).
Судьи: Голышев, Раминг.
18 февраля. Челябинск. ДС "Юность".
"Горняк" (Учалы) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 8:0 (1:0, 2:0, 5:0)
Голы: Мингалеев - 9 (Галюк, Ивашов), 12:33 - 1:0. Арсенюк - 18 (Митякин), 34:12 - 2:0. Протапович - 13 (Мингалеев, Ивашов), 37:37 - 3:0. Борисенков - 18 (Белоцкий), 43:49 - 4:0. Шарипов - 6 (Назаров), 44:16 - 5:0. Борисенков - 19 (бол., Корчемкин), 50:33 - 6:0. Назаров - 7 (Шарипов, Еркин), 54:15 - 7:0. Арсенюк - 19 (Митякин), 54:31 - 8:0.
Вратари: Гайдуллин - Енюшин (Летуновский, 43:49, Енюшин, 54:31).
Судьи: Кочетов, Томилов.
18 февраля. Учалы. Ледовая арена "Горняк".
"Рубин" (Тюмень) - "Металлург" (Новокузнецк) - 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Голы: Барбашев - 13 (Калашников, Дюрягин), 3:22 - 0:1. Барбашев - 14 (Поляков, Ердаков), 5:24 - 0:2. Князев - 9 (Комаристый, Кравченко), 9:15 - 1:2. Дюрягин - 13 (Коростин, Локтев), 39:57 - 1:3. Давыдов - 12 (бол., Карлин, Тунхузин), 43:51 - 2:3. Поляков - 16 (Барбашев, Ердаков), 46:53 - 2:4.
Вратари: Назаров (57:50) - Гафиуллин.
Судьи: Гордиенко, Мисюрь.
18 февраля. Тюмень. Дворец спорта.
"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Сокол" (Красноярск) - 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
Голы: Игнашин - 8 (Аскаров), 20:54 - 1:0. Матерухин - 12 (Рычагов), 35:36 - 2:0. Мисников - 7 (Назаров, Журавлев), 37:34 - 2:1. Журавлев - 1 (бол.), 46:07 - 2:2. Берлев - 11 (бол.), 60:42 - 3:2.
Вратари: Иванников - Киселев.
Судьи: Ибатулин, Спирин.
18 февраля. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".
"Саров" (Саров) - "Лада" (Тольятти) - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Тимирев - 31 (бол., Возовик, Чистов), 40:29 - 0:1. Мастрюков - 16 (бол., Майоров), 44:00 - 0:2.
Вратари: Костин (56:58 - 58:18, 58:42 - 59:12) - Скрынник.
Судьи: Андрианов, Соловьев.
18 февраля. Саров. Ледовый дворец "Саров".
"Тамбов" (Тамбов) - "ЦСК ВВС" (Самара) - 6:2 (1:0, 4:1, 1:1)
Голы: Шингареев - 15 (Ефимов, Акишин), 16:44 - 1:0. Набиуллин - 12 (Мнихович, Угольников), 20:31 - 1:1. Ногин - 5 (Ефимов), 27:02 - 2:1. М. Гимбатов - 8 (Воронков), 31:58 - 3:1. Клочков - 11 (Жилов), 37:03 - 4:1. Клочков - 12 (Кривошеев, Чванчиков), 39:45 - 5:1. Шингареев - 16 (Акишин, Родионов), 56:55 - 6:1. Угольников - 14 (Мнихович), 59:27 - 6:2.
Вратари: Ложкин - Жучин (Яковлев, 37:03).
Судьи: Тютнев, Фролов.
18 февраля. Тамбов. ЛДС "Кристалл".
"Рязань" (Рязань) - "Барс" (Казань) - 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Редков - 2 (Сошнин, Богатов), 5:50 - 0:1. Н. Попов - 4 (Акмальдинов, Хлопотов), 14:10 - 1:1. В.Ю. Васильев - 5, 32:14 - 2:1. Лучевников - 1, 35:43 - 2:2. Репьях - 5, 40:35 - 3:2. Марушев - 14 (Валеев), 55:05 - 3:3.
Победный буллит: Марушев.
Вратари: Денисов - Мифтахов.
Судьи: Дреев, Петров.
18 февраля. Рязань. ДС "Олимпийский".
"Буран" (Воронеж) - "Дизель" (Пенза) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Шипилов - 3 (Е. Орлов, Бешаров), 26:19 - 1:0. Думбадзе - 7 (Колмыков, Демин), 30:38 - 1:1. Андреев - 5 (бол., Мирнов, Сергеев), 39:11 - 2:1. Смолин - 1 (Круглов, Мирнов), 51:36 - 3:1.
Вратари: Хомутов - Фокин.
Судьи: Бестужев, Парфенов.
18 февраля. Воронеж. ДС "Юбилейный".
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Ермак" (Ангарск) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Кулагин - 10 (Денежкин), 31:43 - 1:0.
Вратари: Тодыков - Никитин (59:06).
Судьи: Ермолаев, Прокуратов.
18 февраля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".