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Прокопьев возглавил «Зауралье»

16:15
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Трехкратный чемпион России Александр Прокопьев занял пост главного тренера «Зауралья», сообщает сайт команды из ВХЛ.

В прошлом сезоне 49-летний Прокопьев, начавший тренерскую карьеру в 2007 году, возглавлял другой клуб ВХЛ — «Тамбов». В сезоне-2018/19 он занимал должность ассистента главного тренера «Витязя».

Александр Смагин, ранее возглавлявший «Зауралье», покинул пост главного тренера и продолжит работу в должности генерального менеджера курганского клуба.

В 18 матчах текущего сезона в активе команды 13 очков, она занимает в таблице 22-е место среди 26 команд.

Дополнительная информация:

http://hczaural.ru/news/7054

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