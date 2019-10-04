Питерское «Динамо» забросило 8 шайб «Ижстали»
«Динамо» из Санкт-Петербурга разгромило «Ижсталь» в матче регулярного чемпионата ВХЛ — 8:1.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Новокузнецк) — «Тамбов» — 4:3 (1:3, 1:0, 2:0)
Голы: А.А. Шевченко — 1 (мен., Дюрягин), 2:52 — 1:0. Басков — 3 (Шингареев, Игнатушкин), 4:41 — 1:1. Шингареев — 3, 13:06 — 1:2. А. Гимбатов — 1 (Жилов), 16:10 — 1:3. Дюрягин — 1 (мен.), 34:51 — 2:3. Кицын — 7 (бол., Поляков, Маслов), 44:23 — 3:3. Ердаков — 2 (бол.), 58:47 — 4:3.
Вратари: Печурский — Ложкин (59:09).
«Номад» (Нур-Султан) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Михайлов — 2 (Кокуев), 26:20 — 0:1. Панков — 2 (Крутий), 29:15 — 0:2. Яковлев — 2 (бол., Гурин, Жайлауов), 57:58 — 1:2.
Вратари: Кудрявцев (58:54) — Рейзвих.
«Торос» (Нефтекамск) — «Динамо» (Тверь) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бусаров — 3 (Гусынин), 7:04 — 0:1. Дубровский — 4 (бол., Воронин, Пименов), 23:50 — 1:1.
Победный буллит: Голованов.
Вратари: Кареев — Тяло.
«Ижсталь» (Ижевск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:8 (1:5, 0:2, 0:1)
Голы: Комаристый — 1 (Джиошвили, Гаврус), 0:24 — 0:1. Барабанов — 1 (Чернов, Кулагин), 5:15 — 0:2. Дыняк — 3 (Нечаев, Жарков), 9:05 — 0:3. Баженов — 3, 10:22 — 1:3. Васин — 1, 10:54 — 1:4. Дыняк — 4 (бол., Нечаев, Жарков), 12:35 — 1:5. Нечаев — 4 (Дыняк, Жарков), 21:33 — 1:6. Пухов — 4 (Зорин, Васин), 31:35 — 1:7. Кулагин — 1 (бол., Чернов, Барабанов), 57:29 — 1:8.
Вратари: Костин (Кононов, 10:54) — Сапрыкин.
«Нефтяник» (Альметьевск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Конозов — 3 (бол., Кукштель), 23:32 — 0:1. Савунов — 3, 24:07 — 0:2. Сорокин — 1 (Шайхулов), 37:26 — 1:2. Лебедев — 3 (бол., Мокин, Теряев), 57:53 — 2:2. Фаткуллин — 2 (бол., Ястребков), 63:08 — 3:2.
Вратари: Андрюхов (57:10 — 57:53) — Кочетков.
«Барс» (Казань) — «Рязань» — 6:1 (1:0, 1:0, 4:1)
Голы: Марушев — 2 (Михеев, Лучевников), 10:41 — 1:0. Валеев — 2 (бол., Михеев, Марушев), 24:55 — 2:0. Лапин — 3, 47:54 — 3:0. Редков — 2 (Абросимов, Сошнин), 48:20 — 4:0. Марушев — 3 (бол., Валеев, Лучевников), 51:38 — 5:0. Карпов — 1 (Злобин, Миронов), 55:16 — 5:1. Лапин — 4 (Воеводин), 57:00 — 6:1.
Вратари: Мифтахов (10:34 — 10:41) — Большаков (Денисов, 51:38).