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Нападающий «Югры» Пилипенко повторил гол Свечникова

18:53
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Нападающий «Югры» Кирилл Пилипенко отметился голом в матче регулярного чемпионата ВХЛ с «Зауральем» (3:4).

Форвард поразил ворота в «лакросс-стиле», повторив недавний гол форварда «Каролины» Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:1 ОТ). Свечников стал первым игроком, сумевшим забить в подобном стиле в матче НХЛ.

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