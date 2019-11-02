Нападающий «Югры» Пилипенко повторил гол Свечникова
18:53
Нападающий «Югры» Кирилл Пилипенко отметился голом в матче регулярного чемпионата ВХЛ с «Зауральем» (3:4).
Форвард поразил ворота в «лакросс-стиле», повторив недавний гол форварда «Каролины» Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:1 ОТ). Свечников стал первым игроком, сумевшим забить в подобном стиле в матче НХЛ.
Кирилл Пилипенко забивает лакросс-гол— HC Ugra (@ugrahc) November 2, 2019
Несколько дней назад в @nhl Андрей Свечников стал автором первой шайбы в истории лиги в стиле «Мичиган».
Сегодня нападающий «Югры» показал, что @vhl_src ничем не хуже!#nhl #hockey #нхл #vhl #вхл #хоккей pic.twitter.com/MivF0YfrQL
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