Нападающий «Югры» Пилипенко повторил гол Свечникова

Кирилл Пилипенко забивает лакросс-гол



Несколько дней назад в @nhl Андрей Свечников стал автором первой шайбы в истории лиги в стиле «Мичиган».



Сегодня нападающий «Югры» показал, что @vhl_src ничем не хуже!#nhl #hockey #нхл #vhl #вхл #хоккей pic.twitter.com/MivF0YfrQL