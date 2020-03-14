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Матчи плей-офф ВХЛ в Казани и Тюмени пройдут без зрителей

11:56

На основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии кабинета министров республики Татарстан рекомендовано проведение спортивных мероприятий без участия зрителей, начиная с 15 марта 2020 года, сообщает официальный сайт ВХЛ.

Также на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии правительства Тюменской области рекомендовано проведение спортивных мероприятий без участия зрителей, начиная с 20 марта 2020 года.

Таким образом, оставшиеся матчи плей-офф ВХЛ в Казани и Тюмени пройдут без зрителей до особого распоряжения.

Дополнительная информация:

http://www.vhlru.ru/lenta/380031/

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