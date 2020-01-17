Главный тренер «Лады» Титов покинул свой пост

Главный тренер «Лады» Александр Титов покинул свой пост. Исполнять обязанности главного тренера будет спортивный директор «Лады» Владимир Кречин. В ближайших домашних матчах помогать ему будет главный тренер «Ладьи» Владимир Маленьких, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с Титовым расторгнут по обоюдному согласию сторон, вместе с ним волжскую команду покидают члены его штаба — старший тренер Анатолий Степанов, тренер Олег Волков и тренер по физической подготовке Никита Титов. Свой пост в «Ладе» сохранил тренер вратарей Владислав Волков.