Главный тренер «Лады» Титов покинул свой пост
18:09
Главный тренер «Лады» Александр Титов покинул свой пост. Исполнять обязанности главного тренера будет спортивный директор «Лады» Владимир Кречин. В ближайших домашних матчах помогать ему будет главный тренер «Ладьи» Владимир Маленьких, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с Титовым расторгнут по обоюдному согласию сторон, вместе с ним волжскую команду покидают члены его штаба — старший тренер Анатолий Степанов, тренер Олег Волков и тренер по физической подготовке Никита Титов. Свой пост в «Ладе» сохранил тренер вратарей Владислав Волков.
Дополнительная информация
https://hclada.ru/news/lada/vladimir_krechin_io_glavnogo_lady/
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