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Главный тренер «Лады» Титов покинул свой пост

18:09
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Главный тренер «Лады» Александр Титов покинул свой пост. Исполнять обязанности главного тренера будет спортивный директор «Лады» Владимир Кречин. В ближайших домашних матчах помогать ему будет главный тренер «Ладьи» Владимир Маленьких, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с Титовым расторгнут по обоюдному согласию сторон, вместе с ним волжскую команду покидают члены его штаба — старший тренер Анатолий Степанов, тренер Олег Волков и тренер по физической подготовке Никита Титов. Свой пост в «Ладе» сохранил тренер вратарей Владислав Волков.

Дополнительная информация

https://hclada.ru/news/lada/vladimir_krechin_io_glavnogo_lady/

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