Михаил Анисин поделился впечатлениями от игры в ВХЛ

Лучший снайпер плей-офф КХЛ-2012 и обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин, который сейчас выступает в ВХЛ, рассказал, почему решил вернуться в Россию из Швеции.

— Тяжело играть за команду, которая находится внизу таблицы ВХЛ, а не борется за место в плей-офф, как вы это делали год назад с «Хумо»?

— Тяжелее, что скрывать. Ребята у нас молодые, стараются, самоотдача у них сумасшедшая, но, конечно, в мастерстве мы уступаем. Класса не хватает.

— После отъезда из Швеции были варианты устроиться в клуб более высокого уровня?

— Это был октябрь. Найти клуб в КХЛ и ВХЛ было уже тяжело. Прошлый сезон для меня был удачным — спасибо Попихину Евгению Николаевичу (в сезоне-2019/20 главный тренер «Хумо». — «Известия»), всему тренерскому штабу, Матвееву Кириллу (директор «Хумо» — прим. «Известия») за доверие. В том сезоне я показал, что могу играть на высоком уровне, поскольку команда у нас подобралась практически уровня КХЛ. Но пандемия внесла свои коррективы. Пришлось ехать в Швецию. Может быть, я сделал ошибку, поскольку там из-за той же пандемии возникли проблемы с деньгами — клуб уже не мог потянуть ту зарплату, которую мы прописали в контракте летом. Наверное, надо было решать вопросы в России. Просто в Швеции предложили хорошие условия. Но получилось, как получилось.

— В шведском дивизионе, где вы выступали, каков уровень хоккея по сравнению с российским?

— Сопоставим с первыми командами нашей высшей лиги. В Швеции все катаются, все двигаются. В этом плане я получил хороший международный опыт. Они играют в другой хоккей. Во всяком случае в нашей лиге. Не знаю, как обстоит дело в шведской суперлиге.