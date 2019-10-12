«Ермак» уступил «Дизелю», «Буран» в овертайме одолел «Нефтяник»

Прошел очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ.

«Ермак» на своем льду уступил «Дизелю» со счетом 1:5, «Буран» в овертайме одолел «Нефтяник» (2:1).

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«Ермак» (Ангарск) — «Дизель» (Пенза) — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: Воробьев — 5 (Шестопалов, Раенко), 3:46 — 1:0. Барулин — 4 (Князев, Думбадзе), 5:46 — 1:1. Медведев — 5 (Андриянов, Мацейко), 10:24 — 1:2. Думбадзе — 4 (бол., Забавин, Князев), 31:25 — 1:3. Хабаров — 3 (Попов, Ли), 39:58 — 1:4. Подзиньш — 1 (Ли), 46:14 — 1:5.

Вратари: Никитин — Гафиуллин.

Судьи: Шерер, Шмаков.

12 октября. Ангарск. ДС «Ермак».

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Торос» (Нефтекамск) — 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Голы: Опалев — 3 (Андреев, Туник), 4:18 — 1:0. Пименов — 2 (Голованов, Цулыгин), 6:51 — 1:1. Голованов — 3 (буллит), 10:31 — 1:2. Туник — 5 (Андреев), 22:27 — 2:2. Воронин — 3 (Голованов, Пименов), 24:04 — 2:3. Чебыкин — 2 (Кузьмин), 41:12 — 2:4. Туник — 6 (бол., Топорков), 43:31 — 3:4. Шевченко — 2 (Варлов), 44:08 — 3:5. Анкудинов — 2, 57:32 — 3:6.

Вратари: Павлов — Сохатский.

Судьи: Гордиенко, Кочетов.

12 октября. Ростов-на-Дону. ЛК «Айс Арена».

«Тамбов» (Тамбов) — «Ижсталь» (Ижевск) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Виноградов — 2 (Кочуров, Т. Манукян), 9:16 — 0:1. Шингареев — 4 (Попов, Кузнецов), 37:55 — 1:1. Соколов — 1 (Игнатов, Попов), 38:55 — 2:1. Воронков — 3 (Селютин, Дюкарев), 46:53 — 3:1.

Вратари: Ахметов — Кононов.

Судьи: Ермолаев, Чернышов.

12 октября. Тамбов. ЛДС «Кристалл».

«Буран» (Воронеж) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Алешин — 8 (бол., Сергеев, Шацкий), 24:19 — 1:0. Фаткуллин — 4 (Мокин, Я. Альшевский), 43:51 — 1:1. Аноховский — 1 (Ковалев), 61:40 — 2:1.

Вратари: Анаркулов — Андрюхов.

Судьи: Андрианов, Петров.

12 октября. Воронеж. СК «Юбилейный».

«Рязань» (Рязань) — «Зауралье» (Курган) — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Джиг — 4 (бол., Шиафотдинов, Сулимов), 20:27 — 0:1. Дубин — 3 (Меньщиков), 22:59 — 0:2. Шиафотдинов — 5 (Семичастнов, Глущенко), 51:06 — 0:3. Каштанов — 1 (Яценко), 57:00 — 1:3. Горечишников — 3 (бол.), 59:23 — 2:3.

Вратари: Большаков (59:00) — Ярославлев.

Судьи: Прокуратов, Шиханов.

12 октября. Рязань. ДС «Олимпийский».