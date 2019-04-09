Епанчинцев возглавил "Югру"

Новым главным тренером "Югры" стал Вадим Епанчинцев. Как информирует официальный сайт клуба, контракт с 43-летним наставником заключен на сезон.

Прежде он работал помощником главного тренера, а затем и главным тренером в "Атланте", помощником главного тренера в МХК "Спартак", помощником главного тренера и главным тренером в "Сарыарке" и с 2015 года помощником главного тренера и наставником команды в "Спартаке".

Напомним, что по итогам сезона "Югра" расторгла контракт с тренерами Алексеем Ждахиным и Владиславом Бульиным.