«СКА-Нева» переиграл «Рубин», питерское «Динамо» проиграло «Югре»

В среду, 12 января, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата ВХЛ. «Югра», лидирующая в турнирной таблице, обыграла «Динамо» из Санкт-Петербурга (3:1), АКМ по буллитам выиграл у «Дизеля» (4:3 Б), «Лада» переиграла «Воронеж» (6:2), «ЦСК ВВС» проиграл «Ростову» (1:2).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Дизель» (Пенза) — АКМ (Тула) — 3:4 Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Ковалев — 13 (Игнатович, Андриянов), 3:01 — 1:0. Яковлев — 9 (бол., Хасанов, Толузаков), 9:17 — 1:1. Свинцицкий — 3 (Валуйский, Цветков), 24:54 — 2:1. Свинцицкий — 4, 50:47 — 3:1. Аноп — 2 (Шалагин, Шамсутдинов), 59:00 — 3:2. Хасанов — 13 (Бойчук, Горбачев), 59:59 — 3:3.

Победный буллит: Шалагин.

Вратари: Мольков — Тяло (59:22 — 59:59).

Броски: 34 (11+11+9+3) — 32 (12+10+9+1).

Судьи: Барулин, Кондратьев.

Пенза. Дизель Арена. 427 зрителей.

«Лада» (Тольятти) — «Буран» (Воронеж) — 6:2 (3:0, 3:0, 0:2)

Голы: Червоненко — 6 (Грошев, Бобряшов), 2:28 — 1:0. Я. Альшевский — 3 (Мокин, Евсеенков), 4:02 — 2:0. Денежкин — 11 (Усманов, Жук), 4:25 — 3:0. Грошев — 8 (мен., Червоненко), 23:08 — 4:0. Белозеров — 24 (Бобылев, Бобряшов), 28:09 — 5:0. Наумов — 2 (мен., Червоненко, Грошев), 34:47 — 6:0. Луховской — 4 (Ефимов), 46:01 — 6:1. Лисин — 6 (А. Марков, Элабиев), 47:02 — 6:2.

Вратари: Проскуряков — Носов (Назаркин, 4:25).

Броски: 26 (11+10+5) — 26 (8+6+12).

Судьи: Мальцев, Смирнов.

Тольятти. Лада Арена. 1646 зрителей.

«ЦСК ВВС» (Самара) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Царев — 1 (бол., Прохоров, Краснов), 4:17 — 0:1. Минаев — 6 (Аксенов, Опалев), 6:51 — 0:2. Угольников — 5 (Мулюков, Тагиров), 30:35 — 1:2.

Вратари: Горбунов — Кудашев.

Броски: 25 (9+7+9) — 26 (9+10+7).

Судьи: Зибинин, Милованов.

Самара. ЛД Кристалл. 2089 зрителей.

«Барс» (Казань) — «Тамбов» (Тамбов) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Алешин — 12 (Мещеряков), 21:07 — 0:1. Крутов — 12 (Терехов, Пестушко), 21:27 — 1:1.

Победный буллит: Пестушко.

Вратари: Голубев — Кузьменко.

Броски: 39 (14+11+11+3) — 26 (4+9+9+4).

Судьи: Глазырин, Цицаров.

Казань. Дворец спорта. 576 зрителей.

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Тюмень) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Огирчук — 16 (бол., Лисов, Орлович-Грудков), 13:44 — 1:0. Скоренов — 11 (Смирнов), 50:58 — 2:0. Осипов — 11 (бол., Хлопотов, Рожков), 54:48 — 2:1. Орлович-Грудков — 7 (п.в.), 59:32 — 3:1.

Вратари: Николаев — Артамкин (58:10 — 59:32).

Броски: 39 (10+14+15) — 32 (9+12+11).

Судьи: Мочалов, Фролов.

Санкт-Петербург. СК Хоккейный Город. 288 зрителей.

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Акмальдинов — 10 (Махановский, Ушнев), 1:38 — 0:1. Акмальдинов — 11 (Махановский), 6:45 — 0:2. Пухов — 4 (Комаристый, Рычагов), 43:30 — 1:2. Железков — 5 (Ларичев, Кара), 59:02 — 1:3.

Вратари: Костин — Сохатский.

Броски: 29 (12+12+5) — 24 (11+5+8).

Судьи: Беляев, Шувалов.

Санкт-Петербург. СК Юбилейный. 305 зрителей.