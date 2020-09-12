«Барс» победил на выезде «Буран»

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Буран» принимал на своем льду «Барс». Гости одержали победу со счетом 5:2.

Хоккей

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Регулярный чемпионат

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Пилипенко — 1 (бол., Веревкин, Берлев), 34:47 — 0:1. Ар. Николаев — 1 (Грязнов), 42:54 — 1:1. Махановский — 1 (Акмальдинов, Фищенко), 49:06 — 1:2.

Вратари: Аскаров (59:33 — 59:50) — Волков.

Судьи: Ермолаев, Комаров.

12 сентября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».

«Тамбов» (Тамбов) — «Дизель» (Пенза) — 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)

Голы: Мещеряков — 3 (Жилов, Зюзякин), 2:19 — 1:0. Клочков — 1 (Баринов), 2:43 — 2:0. Твердохлебов — 1 (Подзиньш, Денежкин), 9:03 — 2:1. Борисенков — 1 (Патрикеев, Люлько), 17:00 — 2:2. Козыркин — 1 (Расулов), 18:35 — 3:2. Мещеряков — 4 (Зюзякин), 38:58 — 4:2. Попов — 1, 44:49 — 4:3.

Вратари: Перетягин — Костин (58:17).

Судьи: Величко, Петров.

12 сентября. Тамбов. ЛДС «Кристалл».

«Буран» (Воронеж) — «Барс» (Казань) — 2:5 (2:2, 0:3, 0:0)

Голы: Редков — 1 (Крутов, Вильданов), 2:33 — 0:1. Слепец — 1 (бол., Ковалев, Макаров), 4:15 — 1:1. Хасанов — 1 (Комков), 13:58 — 1:2. Лукин — 1 (Черников, Гарифулин), 19:29 — 2:2. Железнов — 1 (Емец), 25:11 — 2:3. Емец — 2 (Абросимов, Кателевский), 29:18 — 2:4. Богатов — 1 (Зайцев, Валеев), 37:10 — 2:5.

Вратари: Окоряк (Виноградов, 29:18) — Голубев.

Судьи: Барулин, Беляев.

12 сентября. Воронеж. СК «Юбилейный».