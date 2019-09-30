«Барс» одолел «Ценг Тоу» в матче ВХЛ

Состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ. «Барс» на выезде одолел «Ценг Тоу» со счетом 4:3.

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«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «Барс» (Казань) — 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)

Голы: Сошнин — 2 (Кара), 3:17 — 0:1. Сошнин — 3 (Кара, Железнов), 30:18 — 0:2. Сошнин — 4 (бол., Лучевников), 34:34 — 0:3. Васильев — 4 (Епимахин), 36:43 — 1:3. Арбузов — 2 (бол., Гильманов), 38:34 — 2:3. М.А. Иванов — 2 (Епимахин, Зарипов), 39:06 — 3:3. Лапин — 2 (Хапов), 57:29 — 3:4.

Вратари: Красановски (Гайдуллин, 34:34) — Голубев (Мифтахов, 32:54).

Судьи: Заболотнев, Самарин.

30 сентября. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

«КРС-БСУ» (Пекин) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Голы: Джо — 3 (бол., Сето, Чен), 1:34 — 1:0. Максимов — 4, 2:03 — 2:0. Скворцов — 2 (Чен, Ху), 9:44 — 3:0. Риггз — 1 (Ху), 26:44 — 4:0. Берестенников — 4 (Беляев, Милехин), 29:45 — 4:1.

Вратари: Мьюз — Суханов (Мольков, 2:03).

Судьи: Метальников, Петров.

30 сентября. Харбин. Harbin sport university.

«Металлург» (Новокузнецк) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Малетин — 1, 17:59 — 1:0. Поляков — 2 (Малетин, Бутузов), 22:03 — 2:0. Чернов — 2 (Дюрягин, Кириллов), 29:34 — 3:0. Андреев — 2 (Туник), 52:03 — 3:1. Локтев — 2 (мен., п.в., Печурский), 58:52 — 4:1.

Вратари: Печурский — Павлов (58:37 — 58:52).

Судьи: Нестеров, Шмаков.

30 сентября. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Полодян — 1, 4:03 — 0:1. Скатов — 4 (Сметанин), 7:00 — 1:1. Королев — 3 (Земченко), 24:17 — 2:1. Королев — 4 (Фахрутдинов), 53:32 — 3:1. Глотов — 1 (бол., Конозов), 59:58 — 3:2.

Нереализованный буллит: Полодян (СКА-Нева), 7:15 (Вратарь).

Вратари: Шугаев — Аскаров (59:35 — 59:58).

Судьи: Раминг, Черезов.

30 сентября. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.

«Ижсталь» (Ижевск) — «Динамо» (Тверь) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ковалев — 2 (Заседа), 1:26 — 1:0. Верба — 1, 4:52 — 1:1. Гусынин — 2 (Попов, Пластинин), 21:37 — 1:2. Щегольков — 2 (Хацей), 23:14 — 2:2.

Победный буллит: Орлов.

Вратари: Кононов — Тяло.

Судьи: Беляев, Голышев.

30 сентября. Ижевск. Ледовый дворец «Ижсталь».