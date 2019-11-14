Альберта Логинова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Металлурга»

Альберт Логинов назначен исполняющим обязанности главного тренера новокузнецкого «Металлурга», cообщается на официальном сайте клуба.

Предыдущий главный тренер «Металлурга» Дмитрий Пархоменко подал в отставку, которая была принята руководством клуба после поражения в матче ВХЛ от «Горняка» со счетом 1:3. Уточняется, что Сергей Бердников будет одним из тренеров команды.