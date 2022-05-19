Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 15:29

Жамнов заявил о желании продолжить работу главным тренером сборной России

Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, что у него было желание продолжить работу на нынешнем посту.

В четверг, 19 мая, после отчетно-выборной конференции Федерации хоккея России председатель правления организации Аркадий Ротенберг сообщил, что Жамнов с большой долей вероятности продолжит работать главным тренером национальной команды.

«Желание продолжать работать было, и была договоренность об этом, — приводит ТАСС слова Жамнова. — Другие предложения были, но я их не рассматривал, в «Спартаке» академию я продолжу курировать. Попозже все будем обсуждать. Пока было озвучено, что я остаюсь, а дальше будут рабочие встречи, на которых обсудим и календарь, и как будем взаимодействовать, и прочие нюансы».

51-летний Жамнов возглавил сборную России в сентябре 2021-го, россияне под его руководством стали серебряными призерами Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Источник: https://tass.ru/sport/14672569
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
2
0
Читайте также
Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону
«Проклятие Рэмзи» не сработало с «Айнтрахтом». Футболист «Рейнджерс» — настоящий «убийца», когда он забивает, умирают звезды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павел Буре: «ФХР делает все возможное, чтобы добиваться самых высоких результатов»

Потанин, Буре, Третьяк и Морозов вошли в состав правления ФХР
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости