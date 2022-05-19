Жамнов заявил о желании продолжить работу главным тренером сборной России

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, что у него было желание продолжить работу на нынешнем посту.

В четверг, 19 мая, после отчетно-выборной конференции Федерации хоккея России председатель правления организации Аркадий Ротенберг сообщил, что Жамнов с большой долей вероятности продолжит работать главным тренером национальной команды.

«Желание продолжать работать было, и была договоренность об этом, — приводит ТАСС слова Жамнова. — Другие предложения были, но я их не рассматривал, в «Спартаке» академию я продолжу курировать. Попозже все будем обсуждать. Пока было озвучено, что я остаюсь, а дальше будут рабочие встречи, на которых обсудим и календарь, и как будем взаимодействовать, и прочие нюансы».

51-летний Жамнов возглавил сборную России в сентябре 2021-го, россияне под его руководством стали серебряными призерами Олимпийских игр 2022 года в Пекине.