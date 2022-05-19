Потанин, Буре, Третьяк и Морозов вошли в состав правления ФХР

Федерация хоккея России (ФХР) утвердила новый состав правления организации на отчетно-выборной конференции.

Новыми членами правления стали президент «Норникеля» Владимир Потанин, президент ФХР Владислав Третьяк, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре, президент КХЛ Алексей Морозов, руководитель управления ОКР по обеспечению участия в Олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин и президент «Ак Барса» Наиль Маганов.

Всего в состав правления ФХР входят 26 человек. Владислав Третьяк вступит в свои полномочия как член правления ФХР после 17 декабря 2022 года, когда истекут санкции, наложенные Спортивным арбитражным судом (CAS).