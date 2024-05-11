Крикунов о комплектовании сборной России: «Когда нас допустят до международных игр, все изменится»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о нынешнем составе национальной команды.

«Когда нас допустят до международных игр, все изменится. Спарринги будут другими, состав тоже поменяется. Соберут настоящую сборную, в которой будут задействованы лучшие игроки», — приводит LiveResult слова Крикунова.

Сборная «России 25» провела 4 из 5 матчей большого тура: команда один раз обыграла Казахстан (1:0) и трижды — Белоруссию (6:0, 4:0, 6:2).

«Россия 25» проведет последний матч большого тура против сборной Белоруссии 11 мая в Минске.