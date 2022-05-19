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Сегодня, 14:06

Ротенберг: «Жамнов, скорее всего, останется главным тренером сборной России»

Жамнов с большой долей вероятности останется главным тренером сборной России по хоккею
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в
Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг сообщил, что Алексей Жамнов с большой долей вероятности останется главным тренером сборной России по хоккею.

«Алексей Жамнов, скорее всего, останется главным тренером сборной России по хоккею. Прошел тренерский совет, на нем Жамнову задавали много вопросов. Пришли к выводу, что он достойно выступил на Олимпиаде. Конечно, еще есть над чем работать», — заявил Ротенберг.

51-летний Жамнов возглавляет сборную России с сентября 2021 года. Под его руководством команда стала серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине, уступив в финале Финляндии (1:2).

Хоккей
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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