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Сегодня, 15:04

Павел Буре: «ФХР делает все возможное, чтобы добиваться самых высоких результатов»

Георгий Скобликов
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Специальный представитель ФХР по международным делам, член Совета ИИХФ Павел Буре в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переизбрание Владислава Третьяка на пост президента федерации.

— На ваш взгляд, какие задачи перед Третьяком стоят на предстоящий срок правления?

— Владислав Александрович давно возглавляет Федерацию хоккея, развивает ее. Уверен, что будет также все делать.

— Какие вызовы стоят сейчас перед нашим хоккеем?

— Вызовы всегда стоят. Надо добиваться самых высоких результатов. Федерация делает для этого все возможное.

— Как вам выступление наших хоккеистов в НХЛ в этом сезоне?

— Наши ребята всегда достойно выступали в НХЛ. Они являются лидерами своих команд. Очень приятно видеть, что наш хоккей представлен такими игроками.

— Сегодня было заявлено о сокращении легионеров в КХЛ. Какое у вас мнение по этому вопросу?

— Пока не могу ничего сказать.

Владислав Третьяк
Павел Буре
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