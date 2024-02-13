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Фетисов — о решении ИИХФ продлить отстранение сборных России: «Там не с кем разговаривать и не на кого надеяться»

Фетисов отреагировал на решение ИИХФ о продлении отстранения сборной России
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

«Уже давно надо закончить с этой историей. Не того президента мы выбрали здесь, в Санкт-Петербурге. Там не с кем разговаривать и не на кого надеяться. Буре не допустили до обсуждения? Чего тогда от этих дебилов можно ожидать? Сергей Викторович Лавров дал такое определение некомпетентности международных чиновников», — сказал Фетисов «СЭ».

В ИИХФ отметили, что продолжат следить за ситуацией, и сообщили, что рассмотрят вероятность возвращения сборных и клубов из России и Белоруссии на международные турниры в сезоне-2025/26. Самая поздняя дата рассмотрения этого вопроса — май 2025 года, когда пройдет ежегодный конгресс организации.

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.

Сборная России по хоккею
Вячеслав Фетисов
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