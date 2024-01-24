Третьяк — о хоккейных аренах в России: «В Финляндии на душу населения стадионов больше, чем у нас»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту высказался о количестве хоккейных стадионов в России.

«В Канаде 3000 хоккейных стадионов, у нас 800. Сколько нужно нам? Чем больше, тем лучше. В Финляндии на душу населения стадионов больше, чем у нас», — сказал Третьяк.

9 декабря в Санкт-Петербурге открыли «СКА Арену», которая стала самым большим в мире хоккейный стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав арену «Белл-центр» в Монреале.