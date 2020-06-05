Владимир Плющев: «Учитывая, что сборную России нужно готовить к Олимпиаде, назначение Брагина выглядит весьма логично»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал смену главных тренеров в национальной, молодежной и юниорских сборных России.

— Руководство Федерации хоккея России продолжает усиление тренерских штабов сборных, — сказал Плющев. — То, что новым наставником национальной команды станет Валерий Брагин, было известно раньше. Ход весьма правильный, ведь за время работы с молодежной сборной на семи чемпионатах мира из восьми сборная России завоевывала медали. Учитывая, что нашу главную команду нужно готовить к Олимпиаде, назначение Брагина выглядит весьма логично, ведь костяк сборной составят именно игроки, работавшие под руководством этого специалиста.

По Игорю Ларионову и тут все предельно ясно. Игорь — харизматичный человек с высочайшим уровнем культуры. Его считаю одним из лучших центральных нападающих не только нашей страны, но и НХЛ за последние тридцать лет. Он играл в комбинационный хоккей и постарается этот стиль привить своим подопечным.

Назначения в других сборных свидетельствуют о том, что руководство ФХР уделяет большое внимание молодежному хоккею. Разработанная программа подготовки уже дает свои плоды. Во всех сборных единообразная игровая модель, индивидуальный подход к игрокам. Команды U18, U17, U16 возглавили тренеры одного поколения, которые не так давно завершили игровую карьеру. Кто-то из них уже успел поработать помощником в команде мастеров или главным тренеров в Высшей хоккейной лиге. Хотелось бы пожелать успешной работы всем новым главным тренерам Валерию Брагину, Игорю Ларионову, Альберту Лещеву, Владимиру Потапову и Александру Титову.