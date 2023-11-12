В SHL назвали предварительную причину смерти хоккеиста Янчишина

В пресс-службе любительского чемпионата по хоккею SHL рассказали «СЭ» подробности смерти нападающего «Арматы» Михаила Янчишина.

«Человек упал на лед, приехала скорая помощь, но, к сожалению, не удалось помочь… Лига полностью берет на себя финансовые расходы за похороны. Плюс мы поговорили со всеми командами, игроками чтобы организовать матч памяти Михаила Янчишина, возможно, назвать Кубок в его честь.

Предварительно у хоккеиста оторвался тромб, как будет дальнейшая информация, сообщим», — рассказали «СЭ» в пресс-службе лиги.

Хоккеист потерял сознание во время игры против «Фаворита» в московской любительской лиге. Его отправили в больницу, но позднее стало известно, что Янчишин умер в реанимации.

20 апреля Янчишину исполнился 61 год.