Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 11:14

В SHL назвали предварительную причину смерти хоккеиста Янчишина

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Михаил Янчишин.
Фото https://t.me/liveshl

В пресс-службе любительского чемпионата по хоккею SHL рассказали «СЭ» подробности смерти нападающего «Арматы» Михаила Янчишина.

«Человек упал на лед, приехала скорая помощь, но, к сожалению, не удалось помочь… Лига полностью берет на себя финансовые расходы за похороны. Плюс мы поговорили со всеми командами, игроками чтобы организовать матч памяти Михаила Янчишина, возможно, назвать Кубок в его честь.

Предварительно у хоккеиста оторвался тромб, как будет дальнейшая информация, сообщим», — рассказали «СЭ» в пресс-службе лиги.

Хоккеист потерял сознание во время игры против «Фаворита» в московской любительской лиге. Его отправили в больницу, но позднее стало известно, что Янчишин умер в реанимации.

20 апреля Янчишину исполнился 61 год.

2
0
Читайте также
«Мне стоит больше слушать Кузю». Овечкин прервал засуху и сравнялся с рекордом Гретцки по голам в пустые ворота
Малкин забил из-за ворот, Кочетков остановил «Тампу», Бучневич сделал хет-трик. Суперночь россиян в НХЛ
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Пушков указал на уничтожение Рамасвами настроенной против РФ Хейли на дебатах
Маск одним словом оценил новость об участии ВСУ в подрыве «Северных потоков»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Сына хоккеиста Зимина обокрали почти на миллион рублей
Новости
RSS RSS
Все новости