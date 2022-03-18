В Петербурге в мае планируют провести турнир с участием сборной России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) планирует провести турнир в Санкт-Петербурге в начале мая с участием сборных России и Белоруссии. Об этом сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

«Хотим в первой декаде мая провести в Санкт-Петербурге турнир с участием нашей сборной и белорусов, а также наших молодежной и олимпийской команд, чтобы все кандидаты в сборную были в тонусе», — цитирует ТАСС Третьяка.

Глава ФХР сообщил, что планируется проведение двух контрольных матчей между сборными России и Белоруссии.

«Есть международные паузы, мы хотим в эти сроки пригласить команды Белоруссии, Казахстана, возможно, Китая», — отметил он.

В среду было объявлено, что сборная России на два года отстранена от участия в Евротуре — традиционном турнире с участием сильнейших сборных Европы.