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В Петербурге в мае планируют провести турнир с участием сборной России по хоккею

Роман Шишов
Корреспондент
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Федерация хоккея России (ФХР) планирует провести турнир в Санкт-Петербурге в начале мая с участием сборных России и Белоруссии. Об этом сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

«Хотим в первой декаде мая провести в Санкт-Петербурге турнир с участием нашей сборной и белорусов, а также наших молодежной и олимпийской команд, чтобы все кандидаты в сборную были в тонусе», — цитирует ТАСС Третьяка.

Глава ФХР сообщил, что планируется проведение двух контрольных матчей между сборными России и Белоруссии.

«Есть международные паузы, мы хотим в эти сроки пригласить команды Белоруссии, Казахстана, возможно, Китая», — отметил он.

В среду было объявлено, что сборная России на два года отстранена от участия в Евротуре — традиционном турнире с участием сильнейших сборных Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/14111067
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