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Сегодня, 18:33

Два 14-летних хоккеиста попали в больницу после драк во время матча детских команд

Иван Шитик
Корреспондент
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Два 14-летних хоккеиста детской команды «Созвездие» попали в больницу после драк во время матча со сверстниками, выступающими за «Ястребов». Инцидент во время матча между двумя московскими командами 2007 года рождения теперь проверяет полиция, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Сама игра состоялась 20 марта в Ледовом дворце «Радужный». В третьем периоде, при счете 9:1 в пользу «Ястребов» на площадке и за ее пределами произошла серия драк.

14-летние Владимир Б. и Александр Х. попали в детскую Морозовскую больницу. Врачи диагностировали у них множественные травмы головы и тела (у одного из них еще и перелом носа) и отправили домой лечиться.

Источник: https://t.me/offsider/3564
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