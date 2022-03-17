Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 10:58

Вероятность проведения международного хоккейного турнира в Москве оценивается в 90 процентов

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вероятность проведения международного хоккейного турнира в Москве с участием сборной России в декабре оценивается в 90 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, бликий к ситуации.

«Несмотря на неучастие сборной России на этапах Евротура, вероятность проведения традиционного международного турнира по хоккею в декабре в Москве с участием национальной команды составляет 90 процентов», — приводит ТАСС слова источника.

Вчера, 16 марта, стало известно, что сборная России на два года отстранена от участия в Евротуре. Вместо российской команды принимать участие в турнире будет Швейцария.

Международный хоккейный турнир в Москве проводится с 1967 года. С 1969 по 1996 год он проводился на призы газеты «Известия», с 1997 по 2002 год назывался Кубком «Балтики», в 2004-2005 годах — Кубком «РОСНО». С 2006 года соревнования назывались Кубком Первого канала. Турнир являлся этапом Евротура с 1996 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14099065
1
Читайте также
Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим
Почему бойцы ММА Сергей Харитонов и Александр Емельяненко ненавидят друг друга. Годы оскорблений могут закончиться дракой на голых кулаках
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Третьяк: «Россия и Белоруссия могут проводить совместные хоккейные турниры»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости