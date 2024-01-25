ФХР выразила соболезнования в связи со смертью 17-летнего хоккеиста Осипова

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи со смертью нападающего «Бобров» Венедикта Осипова. Хоккеисту было 17 лет.

«Федерация хоккея России скорбит о тяжелой утрате, выражает соболезнования родным и близким хоккеиста и будет следить за ходом выяснения причин трагедии», — сказано в сообщении на сайте ФХР.

Клуб, за который играл Осипов, выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге и входит в систему воронежского «Бурана» из ВХЛ.