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ФХР выразила соболезнования в связи со смертью 17-летнего хоккеиста Осипова

Руслан Минаев
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Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи со смертью нападающего «Бобров» Венедикта Осипова. Хоккеисту было 17 лет.

«Федерация хоккея России скорбит о тяжелой утрате, выражает соболезнования родным и близким хоккеиста и будет следить за ходом выяснения причин трагедии», — сказано в сообщении на сайте ФХР.

Клуб, за который играл Осипов, выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге и входит в систему воронежского «Бурана» из ВХЛ.

Хоккей
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17-летний форвард ХК «Бобров» Венедикт Осипов умер на тренировке

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