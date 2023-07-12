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Сегодня, 10:31

В Бразилии подтвердили приглашение от Федерации хоккея России на соревнования стран БРИКС

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор Бразильской конфедерации ледовых видов спорта Салвадор Феррейра подтвердила приглашение от Федерации хоккея России (ФХР) на мероприятия с участием стран БРИКС.

«Да, 16 июня Бразилия была удостоена чести быть приглашенной сыграть в соревновании среди стран БРИКС. Но по деталям пока еще не решено», — приводит слова Феррейры ТАСС.

7 июля первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил о подписании меморандума с остальными странами — участницами БРИКС о развитии хоккейных отношений. В межгосударственное объединение БРИКС вхоодят Россия, Бразилия, ЮАР, Индия и Китай.

Также планируется провести игры БРИКС на 12 аренах Казани в июне 2024 года (до Олимпиады в Париже). В программу соревнований войдут 22 вида спорта.

Источник: ТАСС
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