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Сегодня, 12:45

Бахмутов — о возможном матче по хоккею с Индией: «Это чепуха, но коньки помочить в Индийском океане можно»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Бахмутов оценил идею проведения матчей хоккейной сборной России против команд Монголии и Индии.

«Конечно, мягко говоря, какая-то экзотика. В качестве затравки можно провести матч, пусть они оценят свои силы и нужен ли им хоккей. В целом это чепуха, но коньки помочить в Индийском океане можно (смеется). Есть много других альтернативных вариантов. С Сербией и Венгрией можно организовать выставочные матчи. С ними надо дружить и развивать хоккей у них. И потом, что мешает создать у нас еще несколько сборных, таких как «Россия 25»? Можно придумать разные форматы: «Россия 21», «Россия 22», «Россия 26». Команд шесть легко можно придумать», — цитирует Бахмутова Legalbet.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг предложил поехать в Индию и провести там матч по хоккею с шайбой, а в ответ пригласить сборную Индии сыграть с российскими игроками в хоккей на льду.

Источник: https://legalbet.ru/news/15625801/
Сборная России по хоккею
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