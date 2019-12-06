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Новости   //    Хоккей   //    Россия

Третьяк удостоен грамоты МОК за вклад в олимпийское движение

15:15
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На совещании совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) в штаб-квартире Международного олимпийского комитета состоялось вручение специальных грамот от за вклад в олимпийское движение и продвижение ценностей МОК, сообщает официальный сайт ФХР.

Грамоты вручил президент МОК Томас Бах, который отметил знаком отличия президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

— Для ФХР большая честь получить такое признание от Международного олимпийского комитета, — отметил Третьяк. — Мы полностью разделяем ценности МОК, стремимся сделать спорт лучше. Важно развивать международное сотрудничество, и в этом большая заслуга в том числе ИИХФ и нашего большого друга Рене Фазеля.

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