Третьяк удостоен грамоты МОК за вклад в олимпийское движение

На совещании совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) в штаб-квартире Международного олимпийского комитета состоялось вручение специальных грамот от за вклад в олимпийское движение и продвижение ценностей МОК, сообщает официальный сайт ФХР.

Грамоты вручил президент МОК Томас Бах, который отметил знаком отличия президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

— Для ФХР большая честь получить такое признание от Международного олимпийского комитета, — отметил Третьяк. — Мы полностью разделяем ценности МОК, стремимся сделать спорт лучше. Важно развивать международное сотрудничество, и в этом большая заслуга в том числе ИИХФ и нашего большого друга Рене Фазеля.

??Владислав Третьяк удостоен грамоты Международного Олимпийского комитета за вклад в олимпийское движение и продвижение ценностей МОК: https://t.co/1E9KB8yqfS#снамироссия pic.twitter.com/UDSIZDnt6V — Хоккей России (@russiahockey) December 6, 2019

Сборная России по хоккею: результаты матчей, состав, новости и материалы