Третьяк рассказал о договорных матчах во время своей карьеры
Легендарный советский вратарь рассказал о случаях игр, перед которыми соперники пытались договориться.
— Еще история. Чемпионат мира-1982. Мы заранее становимся чемпионами, остается последний тур. Если чехи играют с нами вничью, занимают второе место. Обходят Канаду. В итоге — 0:0.
— Было такое.
— Правда — договорняк?
— Как потом слышал — знали один или два человека. Я не знал ничего. Да и не играл в том матче — сидел в запасе, болел за команду! Еще, помню, удивлялся — почему так?
— На вашей памяти кому-то пытались помочь?
— Был случай — вылетал СКА. А что это за клуб? У нас один начальник — адмирал! Отвечает за все армейские команды в стране. Последний тур. СКА надо выигрывать. Адмирал приходит к нам: «Сегодня болею против вас!» Тихонов вдруг: «Третьяк в воротах». Тогда извините — я не буду специально пропускать!
— Чем кончилось?
— Мы победили, СКА вылетел. Если ты хочешь договориться — так ставь другого вратаря! Еще что-то придумывай!
— Команда расступалась — а вы всё ловили?
— Да никто не расступался. Играли за имя. Даже разговора не случилось.
— Хоть один договорняк в вашей жизни был?
— Обыгрываем голландцев 20:0. Слышу: «Пропусти». Чтобы не расстраивались. Я пытаюсь — а эти то в плечо бросят, то в грудь. Тихонов: «Давай-ка лучше Мышкин постоит в воротах...»