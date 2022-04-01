Третьяк рассказал о договорных матчах во время своей карьеры

Легендарный советский вратарь рассказал о случаях игр, перед которыми соперники пытались договориться.

— Еще история. Чемпионат мира-1982. Мы заранее становимся чемпионами, остается последний тур. Если чехи играют с нами вничью, занимают второе место. Обходят Канаду. В итоге — 0:0.

— Было такое.

— Правда — договорняк?

— Как потом слышал — знали один или два человека. Я не знал ничего. Да и не играл в том матче — сидел в запасе, болел за команду! Еще, помню, удивлялся — почему так?

— На вашей памяти кому-то пытались помочь?

— Был случай — вылетал СКА. А что это за клуб? У нас один начальник — адмирал! Отвечает за все армейские команды в стране. Последний тур. СКА надо выигрывать. Адмирал приходит к нам: «Сегодня болею против вас!» Тихонов вдруг: «Третьяк в воротах». Тогда извините — я не буду специально пропускать!

— Чем кончилось?

— Мы победили, СКА вылетел. Если ты хочешь договориться — так ставь другого вратаря! Еще что-то придумывай!

— Команда расступалась — а вы всё ловили?

— Да никто не расступался. Играли за имя. Даже разговора не случилось.

— Хоть один договорняк в вашей жизни был?

— Обыгрываем голландцев 20:0. Слышу: «Пропусти». Чтобы не расстраивались. Я пытаюсь — а эти то в плечо бросят, то в грудь. Тихонов: «Давай-ка лучше Мышкин постоит в воротах...»