Шеф отдела хоккея "СЭ" награжден министерством спорта

Минспорта опубликовало приказ "О награждении ведомственными наградами Министерства спорта Российской Федерации". За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации и в связи с 70-летием отечественного хоккея были награждены Почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" многие тренеры, менеджеры и работники пресс-служб. В их число попал и шеф отдела хоккея "Спорт-Экспресса" Марат Сафин, который занимает должность пресс-атташе национальной мужской сборной команды России.
Дополнительная информация
http://www.minsport.gov.ru/documents/awards/29838/?sphrase_id=418451
историк79
Поздравляю! Отдел хоккея - самое яркое звено в редакции, и это не только моё мнение. Жалко, конечно, что совсем мало читателей и комментариев к статьям за исключением плей-офф, но когда-нибудь будет и по-другому, уверен. В отделе работают хорошие журналисты, а Шевченко - так приятно читать. Один вопрос: что с Аллой Князевой?
22:05 16 декабря