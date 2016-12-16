Шеф отдела хоккея "СЭ" награжден министерством спорта

Минспорта опубликовало приказ "О награждении ведомственными наградами Министерства спорта Российской Федерации". За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации и в связи с 70-летием отечественного хоккея были награждены Почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" многие тренеры, менеджеры и работники пресс-служб. В их число попал и шеф отдела хоккея "Спорт-Экспресса" Марат Сафин, который занимает должность пресс-атташе национальной мужской сборной команды России.