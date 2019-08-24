«Северсталь» уступила «Торпедо» на турнире Пучкова
13:28
«Торпедо» на турнире имени Николая Пучкова победило «Северсталь» со счетом 5:1.
Главный вклад в успех нижегородцев внес нападающий Куинтон Хауден, который отметился дублем.
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Турнир имени Н.Г. Пучкова
«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
Голы: Хауден — 1 (Жафяров, Щехура), 9:14 — 0:1. Баранцев — 1 (Варнаков, Аляев), 19:00 — 0:2. Аляев — 1 (Щехура), 28:00 — 0:3. Варнаков — 2 (Баранцев, Бочаров), 35:00 — 0:4. Хабаров — 1 (Монахов, Якимов), 35:20 — 1:4. Хауден — 2 (Ураков), 52:00 — 1:5.
Вратари: Подъяпольский — Линдбек.
24 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».