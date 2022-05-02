Сергей Телегин: «Сборная важна в любом случае, какие бы игры не были»

Защитник сборной России Сергей Телегин дал комментарий по итогам второго товарищеского матча против команды Белоруссии (3:2 ОТ).

— Насколько важно играть матчи сборной?

— Это даже не обсуждается. Сборная важна в любом случае, какие бы игры ни были.

— Вы один из лидеров команды. Как ощущаете себя в этой роли?

— Здесь такая команда, что мы все лидеры. Все вместе. Нет такого, что кто-то выше, а кто-то ниже. Все замечательно. Все на одной волне.

— В обоих матчах было два пропущенных гола по ходу игры. Специально создавали интригу?

— Нет, не специально. Пытаемся играть в свою игру. Так вышло. Может быть, из-за усталости или волнения. Буде улучшать.

— Тяжело ли было сразу после сезона сразу ехать в сборную?

— Нет, не тяжело. Когда едешь играть за сборную, не должно быть усталости.

— Все-таки не Олимпиада, не чемпионат мира.

— Все равно сборная России.

— Вице-президент «Металлурга» сказал, что не знает, насколько серьезно болельщики отнесутся к игре со сборной. В Челябинске соберется аншлаг, если сыграть против «Трактора»?

— Думаю, да. Челябинск любит хоккей.

— Что понравилось в Туле?

— Кремль. Супер. Красиво. Нам обо всем рассказали.

— Как атмосфера в целом?

— Замечательно. Аншлаг. Нет свободных мест. И в раздевалке все прекрасно, и состав прекрасный.

(Дмитрий Барулев)