Сергей Телегин: «Сборная важна в любом случае, какие бы игры не были»
Защитник сборной России Сергей Телегин дал комментарий по итогам второго товарищеского матча против команды Белоруссии (3:2 ОТ).
— Насколько важно играть матчи сборной?
— Это даже не обсуждается. Сборная важна в любом случае, какие бы игры ни были.
— Вы один из лидеров команды. Как ощущаете себя в этой роли?
— Здесь такая команда, что мы все лидеры. Все вместе. Нет такого, что кто-то выше, а кто-то ниже. Все замечательно. Все на одной волне.
— В обоих матчах было два пропущенных гола по ходу игры. Специально создавали интригу?
— Нет, не специально. Пытаемся играть в свою игру. Так вышло. Может быть, из-за усталости или волнения. Буде улучшать.
— Тяжело ли было сразу после сезона сразу ехать в сборную?
— Нет, не тяжело. Когда едешь играть за сборную, не должно быть усталости.
— Все-таки не Олимпиада, не чемпионат мира.
— Все равно сборная России.
— Вице-президент «Металлурга» сказал, что не знает, насколько серьезно болельщики отнесутся к игре со сборной. В Челябинске соберется аншлаг, если сыграть против «Трактора»?
— Думаю, да. Челябинск любит хоккей.
— Что понравилось в Туле?
— Кремль. Супер. Красиво. Нам обо всем рассказали.
— Как атмосфера в целом?
— Замечательно. Аншлаг. Нет свободных мест. И в раздевалке все прекрасно, и состав прекрасный.
(Дмитрий Барулев)